THOMASSIN, Odette



A son domicile, le 6 mai 2022, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Odette Thomassin. Elle était la fille de feu M Henri Thomassin et de feu Mme Marguerite Audet. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifLes cendres reposeront au columbarium Wilbrod Robert. Madame Thomassin laisse dans le deuil sa fille Sandra Chabot (François Beaulieu); son petit-fils Samuel Blanchette; les enfants de François: Samuel et Lucas Beaulieu; sa sœur: Lise Thomassin (feu Michel Tremblay); son beau-frère: Jacques Létourneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal Qc H2X 1Y1