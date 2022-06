LABRIE, Lisette Denis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 18 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Lisette Denis, épouse de monsieur André Labrie, fille de feu dame Isabelle Dynes et de feu monsieur Henri Denis. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; son fils Stéphane et sa fille Caroline (Sothea Khuong); ses deux petits-fils adorés : Thomas Khuong et Philipe Khuong; sa sœur feu Mariette (Jean-Marie Cossette); ses frères : feu Welley (Denise Girard), feu Richard (feu Nicole Desnoyers) et feu Jeannot (feu Ginette Turgeon); sa sœur Francine Bigaouette (feu Gilles Deschênes); ses deux cousins : Roger Dynes (feu Lise Piché) et André Dynes (Sylvie Parent) qui sont comme des frères pour elle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrie : Gilles (France Boies), Bernard (Raymonde Normandin) et Monique (Denis Beaudoin). La famille tient à remercier le personnel et la pneumologue docteure Milot de L'Hôpital Laval pour leur attention, dévouement et bons soins prodigués à Lisette. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière Ancienne-Lorette avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.