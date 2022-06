MARCOUX, Suzanne



Dans le calme de l'unité des soins palliatifs du Troisième Notre-Dame de l'hôpital Laval et entourée d'amour, est décédée le 29 avril 2022, à l'âge de 91 ans, dame Suzanne Marcoux, complice de toujours de dame Céline Lamontagne. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances àà 14h.et sera suivie de la mise en terre au cimetière de Charny à 15h30. Elle laisse dans le deuil et pour pleurer son départ, outre sa complice, ses sœurs Carmen Marcoux-Kennedy et Laurette Marcoux-Falardeau ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es) très chers. Nous tenons à remercier le personnel aidant et soignant de l'hôpital Laval et particulièrement l'infirmière Madame Nadyne et la préposée Madame Hélène qui, par leur empathie et leur bonhommie, ont permis à Suzanne de vivre son dernier parcours en toute sérénité. Un merci tout spécial aussi pour le travailleur social Patrick Careau qui nous a conseillés et accompagnés avec générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer (societederecherchesurlecancer.ca)