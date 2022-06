DUMONT, Janet



À la maison Michel-Sarrazin, le 17 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Janet Dumont. Elle était la fille de feu Joseph-Aimé Dumont et de feu Adrienne Bélanger. Elle demeurait à Québec et était native de Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule samedi 4 juin 2022 de 9h00 à 11h00.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louis (Pascale Audet), Steeve (Lina Tremblay) et Suzie; ses petits-enfants : Keven et Jason Gosselin; son frère et sa sœur : feu Auguste Dumont (feu Gisèle Dulac), Marthe Simard (feu Fernando Gagnon) et tous ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la maison Michel-Sarrazin, ainsi que celui du CLSC de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Pascale Audet pour son grand dévouement envers leur maman Janet. Un don À la fondation de la Maison Michel-Sarrazin : https://michel-sarrazin.ca/faire-un-donPour renseignements: