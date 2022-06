HUDON, Marguerite



Au Centre d'hébergement de Saint- Flavien, le 18 mai 2022, à l'aube de ses 102 ans, est décédée madame Marguerite Hudon, épouse de feu monsieur Viateur Bertrand, fille de feu Alma Villeneuve et de feu Honoré Hudon. Elle demeurait à Saint-Édouard de Lotbinière.La famille recevra les condoléances aule samedi 4 juin 2022, de 10 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil son fils Denis (Gessie Blais); ses petits-enfants: Sabrina (Raphaël Provos) et Guillaume; ses arrière-petites-filles: Annabelle et Elie; son frère Marcel (Candide Tessier); sa belle-sœur Colette Giguère-Rochefort (feu Léo Hudon); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.