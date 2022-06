ASSELIN, Colette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 12 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Colette Asselin, fille de feu Émile Asselin et de feu Alphonsine Bernier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances le samedi 11 juin à compter de 10 heures,suivi de l'inhumation au cimetière paroissial à Sainte-Famille de l'Ile d'Orléans. Elle laisse dans le deuil, sa sœur Micheline (Yvan Létourneau); ses neveux et sa nièce : Robert (Maude Goyer), Hélène (Éric Prémont), Vincent (Manon Bernard) et leurs enfants: Sacha et Romy Létourneau, Samuel (Julie Morin) et Marianne Prémont, Alexanne et Mavrick Létourneau, sa filleule Malorie Létourneau ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Rita, feu Simonne et feu André. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix ou offrandes de messes.