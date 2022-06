CLOUTIER, Gilles



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 mai 2022 à l'âge de 77 ans, nous a quittés doucement, entouré de tout notre amour, monsieur Gilles Cloutier, conjoint de dame Claire Langlois. Il était le fils de feu monsieur Georges Cloutier et de feu dame Noëlla Larsen. Il demeurait à Charlesbourg, autrefois de Beaupré.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Gilles aient une pensée pour lui en cette journée. La direction des funérailles a été confiée auIl laisse dans une grande peine outre sa conjointe Claire, ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Suzanne (Michel Tanguay), Isabelle, Philippe (Nathalie Gilbert); son petit-fils adoré Olivier; son amie et mère de ses enfants Denise Paré (Raymond Houde); sa sœur et son beau-frère: France (René Daigle) et il était le frère de feu Jean-Paul et feu Pierre. Il quitte également son grand ami de longue date Léopold Ferland (Rachel Bilodeau), les membres des familles Langlois et Paré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie chaleureusement le personnel de l'urgence et des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, Avenue des Replats, Québec, Québec, G2J 1B8, coeuretavc.ca.