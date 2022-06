RUEL, Christiane



À la merveilleuse Maison Michel Sarrazin, le 26 avril 2022, à l'âge de 75 ans, s'est éteinte paisiblement Christiane Ruel (feu Christian Côté). Elle était la fille de feu Louis-Robert Ruel et de feu Rachel Couillard. Elle vivait à Québec, autrefois à Cap Santé.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans la peine son ami Raymond Ménard et la fille de ce dernier, Malorie; ses frères et sa soeur: Martin (Carole Lemelin), Sylvie et Jean-Hugues; des neveux et sa nièce, cousins et cousines, sa tante Louise ainsi qu'une grande famille d'ami(e)s. Sincères remerciements au Dre Annie Artaud, au Dre Geneviève Piuze et à l'infirmière Mélanie Dion, ainsi qu'au personnel médical et à tous les bénévoles de la Maison Michel Sarrazin qui ont accompagné la fin de vie de Christiane, dans la disponibilité, le respect et la tendresse. Merci également à toutes les personnes qui lui ont apporté soutien et réconfort durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084. https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/DIM/