GOSSELIN, Gisèle



Au CHSLD Christ-Roi, le 2 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement madame Gisèle Gosselin.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Laurent de l'Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil son frère Yvon (Louise Ruel), ses belles-sœurs de la famille Gosselin : Monique Demers (feu Roland), Marguerite Bouchard (feu Gérard), Huguette Pelletier (feu André); Lise et Michel (Lise Giguère); sa filleule Josée Gosselin (Marcel Savard), ainsi que ceux qui l'ont précédée : Jeannette, Robert et Mariette Gravel, Laurence et Raymond Careau, Gilberte et Roger Letarte, Paul-Henri et Hortense Belleville, ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille tient à remercier Lise Gosselin pour son implication auprès de Gisèle ainsi que le personnel du 4e étage du CHSLD Christ-Roi. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en plaques, téléphone : 1 800 361-2985, site web : www.scleroseenplaques.ca.