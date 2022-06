TREMBLAY, Réaldo



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réaldo Tremblay, époux de madame Françoise Bilodeau. Monsieur Tremblay est décédé à Québec, le 11 mai 2022. Il était le fils de feu monsieur Israël Tremblay et de feu dame Maria Bellavance. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Françoise Bilodeau; sa sœur Evelyne (feu Alexandre Dompierre). Il est allé rejoindre sa famille Tremblay : Laurent (feu Germaine Lachance), Rodolphe (feu Pauline Côté), Jean-Baptiste (feu Thérèse Dumais), Fleurette (feu Valère Moreau), Marie-Berthe (feu Ronald Perreault), Jeannette (feu Georges-Henri Bolduc). Il laisse également dans le deuil la famille Bilodeau : Lise (feu Paul-Aimé Blouin), Jacques (Nicole Contois), Ginette (Daniel Bédard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Un grand créateur de mode, talentueux, un homme d'affaires déterminé, courageux et généreux. Fondateur de la maison de couture Réaldo pour homme. Monsieur Tremblay a été confier aux bons soins du :La famille recevra les condoléances au :de 9h30 à 10h30.Monsieur Tremblay sera porté à son dernier repos jour des funérailles au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier de tout son cœur le personnel soignant du 3e étage du CHSLD du Sacré-Cœur, le CLSC Charlesbourg, les proches aidants de St-Rodrigue, sa nièce Huguette Moreau ainsi que madame Gisèle Drapeau pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/