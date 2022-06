FORTIN, Gilberte Coulombe



Au Centre d'hébergement de l'Hôpital Chauveau, entourée de ses proches, le 16 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gilberte Coulombe, épouse de monsieur Jean-Noël Fortin, fille de feu Fabiola Plante et de feu Ernest Coulombe. Elle demeurait à Québec., où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Rachelle (Luc Cuillierrier), Réjeanne (Réal Aubut) et Richard (feu Gina Gravel); ses petits-enfants : Danielle (Patrick Martel) et Hélène Larose (Jean-Sébastien Rouillard), Patrick (Caroline Thibault) et Karl Aubut; ses arrière-petits-enfants : Alexandre et Audrey Martel, Gabrielle, Guillaume et Olivier Rouillard et Rafael Aubut, ainsi que tous les membres des familles Coulombe et Fortin, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du Centre d'hébergement de l'Hôpital Chauveau pour leur soutien bienveillant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des enfants de Saint-Roch, www.maisondesenfantsstroch.org.