GALLANT, Aurèle



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 6 novembre 2021, est décédé à l'âge de 89 ans, le frère Aurèle Gallant, o.m.i., fils de feu Olivier Gallant et de feu Adèlia Fortin. Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Robert (Yvette Parent), Isabelle (feu Fortunat Doucet), Hermel (Anita Doucet), Sr Alberte, f.m.a., ainsi que de nombreux neveux et nièces. L'a précédé dans le deuil son frère feu Roger (Henriette Bouchard).et ses cendres seront inhumées au cimetière Saint-Charles.