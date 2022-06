CHARBONNEAU, Claude



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 janvier 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Claude Charbonneau, époux de feu madame Ginette Blais. Il était le fils de feu monsieur Paul-Emile Charbonneau et de feu dame Lilianne Frappier. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à lajour des funérailles à compter de 11h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Cathy (Martin Gagné), Guillaume (Katerine Massie), François (Geneviève Bouffard), ses petits-enfants : Chloé (Ian Lessard), Vincent, Florence, Arthur, Simone, Justin, Édouard et Victoria-Rose, ses frères et sœurs : Paule (Kenneth MacInnis), Jean-Pierre, Lise (Réal Robin), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Isabelle Côté ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/La direction des funérailles a été confiée à la