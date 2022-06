LACHANCE, Thérèse



Au CHUL de Québec, le 20 avril 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Thérèse Lachance, épouse de feu monsieur Raoul Duchaine. Elle était la fille de feu madame Alice Roberge et de feu monsieur Omer Lachance. Elle demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de Ste-Tite-Des-Caps. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurien (Lise Poulin), Laurianne (Valmont Breton), feu Céline (Michel Caron), Bertrand (Chantal Turcotte), Chantal (François Talbot); ses petits-enfants: Patrick, Carl, Cindy, Dave, Christel, Maxime, Alexandre, Jade et Tristan; ses arrière-petits-enfants: William, Alison, Samuel, Noa, Michaëla, Alexi, Sherley et Laurent; ses frères et ses soeurs; feu Raymond Lachance (Olivette Morency), feu Yvette Bouchard, Réal Lachance (Lise Jobidon), Marielle Lachance (feu Fernand Savard), Léonce Lachance (Colette Bouchard), feu Viateur Lachance, Rosaire Lachance (Claire Bourget), feu Georgette Lachance (feu Gaston Lessard), Yves Lachance (Dominique Bourget), Rémi Lachance (Lisette Poulin); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Duchaine, ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier spécialement le Dr Jean Fortin et Madame Ginette Brison pour leurs bons soins prodigués.