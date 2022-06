HUDON, Marguerite



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 18 mai 2022, à l'âge de 105 ans, est décédée dame Marguerite Hudon, fille de feu monsieur Alfred Hudon et de feu dame Rose-Délima Picard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gisèle Labrie (Clément Morin), feu Yvon Labrie, feu Ginette Labrie, André Labrie (Claudette Beaudet) et Jocelyne Labrie (Michel Genest); ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l' Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111, www.poumonquebec.ca