BOISSY, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roger Boissy, fils de feu dame Bertha Langlais et de feu monsieur Aldenis Boissy. Il demeurait à Québec. Fondateur de Bo-Lan Plongée Sous-marine, des Services Sous-marins de Québec, du Club Étoile de mer et pour les plus anciens, le gym Studio Roger.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil ses enfants : Marc, Micaëlle (David Roberge), Carl (Nicole Caron), Josée (Eric Rochefort) et Eric,; la mère de ses enfants feu dame Gaétane Champagne; ses petits- enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs gens d'affaires et amis. Il est allé rejoindre son frère et sa bellle-soeur qui l'ont précédé Roland (Gisèle Langlois). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel du CLSC de la Haute-Ville de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués ces dernières années.