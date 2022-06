FISET, Carol



À son domicile, entouré de l'amour de ses proches, est décédé le 21 novembre 2021, à l'âge de 63 ans, monsieur Carol Fiset, fils de feu dame Thérèse Drolet et de feu monsieur Paul-Émile Fiset. Il demeurait à Beauport. Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie, Suzanne Lévesque; ses filles: Kathleen Fiset (sa conjointe Maxime Lessard Croteau, ainsi que Mélodie Croteau), Jessyca Fiset (son conjoint Carl Pouliot); ses petits-enfants adorés: Émile Pouliot et Olivia Pouliot; son frère: Michel Fiset (Nicole Lessard); plusieurs beaux-frères et belles-sœurs Lévesque: Roger (feu Marielle Cloutier), Huguette (Gilles Lapierre), Gaétan (Ginette Hudon), Aurèle (Diane Bérubé). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis, spécialement Sylvie Labrecque et André Demers. La famille recevra les condoléances àLa famille tient à remercier l'équipe de soins palliatifs du CLSC Orléans et plus particulièrement Dre Tremblay, Sonia et Mylène pour leur support et bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333 ou par un don à la Fondation Opération Enfant- Soleil, Site : www.operationenfantsoleil.ca, Tél. : 418-683-2323. Des formulaires seront disponibles sur place.