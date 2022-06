BOUCHER, Gertrude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, 19 mai 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Gertrude Boucher. Elle était la fille de feu Jules Boucher et de feu Albertine Fournier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Fernand Breton), Robert (Annette Laprise), Diane (Luc Daguerre), Martine ainsi que leur père feu Jean-Paul Lavigne; ses petits-enfants : Josée, feu Simon, Sylvianne, Guillaume, Francis, Sonia, Sylvain, Christian, Vanessa et Kari-Anne; ses arrière-petits-enfants : Lili-May, Melodia, Shawn, Kelly Ann, Noémy, Samuel, Justin, Olivia, Alexandre, Mathieu, Louka, Manuel, Joëlle, feu Raphael, Ludovick, Cédrick et celle à venir; son frère: feu Roger Berchman (Noëlla Ouellet); sa belle-sœur : Jeannine Boudreau. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les intervenants ayant pris soin de Gertrude au courant des derniers mois. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h.