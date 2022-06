MARTEL, Jules



À Québec, le 17 avril 2022, la journée de Pâques, à l'aube de ses 81 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens M. Jules Martel, époux de Mme Thérèse Ouellet. Il était le fils de feu Charles-Omer Martel et de feu Marie-Jeanne Meunier.Il était le frère de: feu Maurice (feu Jeannine Morel), feu Pauline (feu Raymond Houle), feu Yolande (Marcel Davignon), feu Bernard (Claire Bessette), feu Claire (feu Harris Lefrançois) et feu André (feu Bernadette Sarrazin); le beau-frère de: Madeleine Ouellet (feu Reynald Bellemare), Cécile Ouellet (feu Arthur Valcourt), Angèle Ouellet (Réjean Leblanc) et Monique Ouellet (Pierre Rainville). Se souviendront de lui plusieurs neveux et nièces, de nombreux parents ainsi que de précieux ami(e)s dont il a marqué l'existence d'une façon ou d'une autre. Jules avait un sens aigu de la famille, une grande soif de savoir et un remarquable sens de l'humour. Il était également un mélomane et un philosophe qui a consacré sa vie professionnelle à l'éducation soit comme conseiller pédagogique en France, superviseur de stage en éducation spécialisée et enseignant au Collège de Mérici à Québec. À la retraite, il a poursuivi en étant animateur durant plusieurs années de l'atelier " Je me raconte ". La famille accueillera parents et ami(e)s en présence des cendres le dimanche, 5 juin à 13 h 30 auComme il le souhaitait, ses cendres seront mises en terre à St-Damase, son village natal à une date ultérieure. Des dons à la mémoire de Jules peuvent être faits à la Fondation des Petits bonheurs d'école pour les élèves de milieux défavorisés de la grande région de Québec (des formulaires seront disponibles sur place).