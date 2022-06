RIOUX, Robert



À l'Institut de Cardiologie et de pneumologie de Québec, le 18 mai 2022, est décédé, à l'âge de 76 ans, monsieur Robert Rioux. Il est allé rejoindre son père Adrien Rioux et sa mère Adrienne Dumont ainsi que son frère Marcel. Il demeurait à Cap-Chat et était natif de St-Jean de Dieu. Il laisse dans le deuil ses deux soeurs: Lisette (André Michaud) et Rachel; sa belle-soeur Rose Rioux. Il laisse également dans le deuil ses trois neveux : Luc, Michel et Simon son filleul. Il laisse aussi dans le deuil ses cousins, cousines, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Rioux au :Les membres de la famille recevront les condoléancesde 14hau salon du complexe etAfin de pouvoir communiquer avec les personnes qui visiterons le salon, la famille demande que les visiteurs signent le registre avec leur courriel, pour que la famille puisse les rejoindre afin de faire un évènement commémoratif l'an prochain. L'inhumation de monsieur Rioux aura lieu à St-Jean de Dieu le dimanche 14 août 2022 à 14h. Ses soeurs tiennent à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'humanisme manifesté. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en ligne en faveur du Fonds Robert Rioux au bénéfice de l'École de musique Miransol de Sainte Anne des Monts et du Garage à musique du Centre de pédiatrie sociale de Cap Chat (https://www.jedonneenligne.org/fcgi/FONDDOT/). Robert Rioux a voulu ainsi favoriser chez les jeunes, y compris ceux des milieux moins favorisés, l'apprentissage et l'amour de la musique. Robert a aussi légué son excellent piano à l'École de musique Miransol. Les montants donnés et versés à ce Fonds sont doublés grâce au programme mécénat culture du gouvernement du Québec et sont déductibles d'impôts. Merci de votre générosité.