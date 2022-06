MONGEAU, Réjean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 mai 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Réjean Mongeau, époux de madame Chantal Bissonnette, fils de feu monsieur Armand Mongeau et de feu madame Laurette Viel. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Karine (François Desjardins), Myrian (Karl Desrochers), Roxanne et Myreil (Antonin Loiselle); ses petits-enfants: Thomas Mongeau, Jacob Desjardins, Raphaël Desrochers, Alexis Desrochers, Isaak Loiselle et Maélie Loiselle; ses frères et sœurs: Bibiane (Claude Nadeau), Ghyslaine (Laurent Henri), Louise (feu Alain Côté), Alfred (Suzanne Bissonnette), Gino (Guylaine Doyon), Linda (Jacques Plante), Luc, Guy, Daniel (Mélanie Gariepy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bissonnette: Liliane (Marcel Boucher), Yves (Carole Morin), Suzanne (Alfred Mongeau), Sylvain (Julie Fradette), Serge (Kathleen Caux) et Alain (Maryse Noiseux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le Centre intégré de Santé et Services sociaux Chaudière-Appalaches. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Société de recherche sur le cancer. La famille vous accueillera auà compter de 13h.Par la suite, la famille et les amis proches sont invités à se rendre au : 290 rue Ernest Begin, Levis (Chalet St-Thelesphore/ Comité des loisirs de la petite école inc) Pour un léger gouté.