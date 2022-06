TURMEL DROUIN, Jeanne-Mance



À l'Hôpital de Saint-Georges, le vendredi 20 mai 2022, est décédée à l'âge de 93 ans et 4 mois, madame Jeanne-Mance Turmel, épouse de feu monsieur Mario Drouin. Elle était la fille de feu monsieur Fortunat Turmel et de feu madame Léonie L'Heureux. Elle demeurait à Lac-Etchemin et autrefois à Saint-Léon-de-Standon. Madame Jeanne-Mance Turmel sera exposée à la résidence funéraire :le jeudi 2 juin de 19h à 21h30 et le vendredi 3 juin de 12h à 14h45.et de là au cimetière paroissial.Elle était la mère de : Benoît (Lorraine Martin), Chantal (Denis Patoine), Bibiane (Jacques Roy), feu Bernard, Marthe (Robert Lemelin), Denis et Andrée (Brent Winchcombe) ; la grand-mère de : Yannick, Stéphanie et Martin Drouin, Mathieu et Mireille Pouliot, Jasmin et Jessie Roy, feu Pier-Luc et feu Marc-Yvan Desjardins, Zachary, Tanya et Dylan Winchcombe ainsi que l'arrière-grand-mère de 15 arrière-petits-enfants. Elle laisse dans le deuil sa sœur Jeanne-d'Arc ainsi que ses belles-sœurs Madeleine Turmel et Lucille Drouin. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Joseph, Marie, Émilia (6 mois), Adrien, Adrienne, Gérard, Armand, Lucienne, Armandine, Fulgence, Thérèse, Émilia, Paul-Émile (8 mois), Paul-Emile et Lucille ; ses beaux-parents Honoré Drouin et Laura Leclerc ainsi que ses belles-sœurs Rita, Pierrette, Myonne et Lisette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.