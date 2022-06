LAROCHELLE, Serge



À Québec, le 25 avril 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Serge Larochelle, fils de feu Eudore Larochelle, époux de feu Denise Langevin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jayson, Fanny et Lilly-Mei; son petit-fils Alec, ses frères et sœurs: Lise, Jacques, Nicole et Line; sa belle-sœur Louise, ses neveux, nièces et amis. La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. La famille recevra les condoléances de Monsieur Larochellede 13 à 15h au