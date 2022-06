MCALLISTER, Pauline Mercier



Au CHUL, le 8 avril 2022 à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Pauline Mercier, épouse de feu Thomas McAllister, fille de feu dame Adrienne Gagné et de feu monsieur Alfred Mercier. Elle demeurait à Sainte-FoyElle laisse dans le deuil ses enfants: Glenn (Christine McAllister) et Gordon (Louise Tardif) ; ses petits-enfants: Julia (Éric Julien), Philip (Frédérica Bouffard-Forest), Sarah et Steven; ses frères et sœurs: feu Madeleine (feu Léon Turgeon), feu Marcel, feu Benoît, feu Gabrielle (feu Marcel Bissonnette), Pierrette (feu Henri Royer), Rolande, feu André, Paul (Evelyn LeBlanc); ses beaux-parents: feu dame Jean Stevenson, feu monsieur Thomas McAllister et sa belle-sœur feu Elizabeth McAllister; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 11h30 à 13h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Remerciements à tout le personnel dévoué du CHUL ainsi que des CLSC Ste-Foy et Haute-Ville pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone: 418-525-4385, Site Web: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec.