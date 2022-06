LAUZÉ, Simon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mai 2022, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédé monsieur Simon Lauzé, époux de madame Yolande Leclerc. Il était le fils de feu Honoré Lauzé et de feu Rosa Lemay. Il demeurait à Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande, ses enfants: feu Yves, Lorraine (Réjean Proulx); ses petits-enfants: Cynthia (Raphael), Tannia (Scott), Brendun (Justine), Keven, Samuel et ses arrière-petits-enfants: Hunter et Madison. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Georges (feu Rita), Fernande (Pierre), Raynald (feu Lise), Pauline (Carmine), Marie-Andrée (Martin), Diane (Jean-Marc); ses beaux-frères et belles-sœurs: Bernadette (feu Fernand), Laurette (Jean-Denis), Anne-Marie, Aline (feu Jean-Marie), Yvon (Hermance), Denis (Cécile), Gilles (feu Simone); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Rose-Anna (feu Noel), feu Bruno (feu Gaétane), feu Yvon (feu Ida), feu Normand, feu Lucille, feu Jean Blanchet ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Leclerc: feu Carmelle, feu Anita (feu Étienne), feu Ida (feu Fernand), feu Jean-Roch (feu Berthe), feu Georges-Émile (feu Micheline), feu Murielle. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 8h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs) 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1, Site web : fhdl.ca