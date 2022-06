BOURGAULT, Carole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le vendredi 27 mai 2022, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Carole Bourgault, fille de feu madame Madeleine Robitaille et de feu monsieur Victorin Bourgault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil son frère et sa sœur : Denis (Lorraine Morin) et Lise (Denis Bouffard), sa filleule Madeleine St-Laurent-Guérin et son filleul Mathieu Barbeau, sa nièce et son neveu Mireille et Éric Bourgault, ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et amie(e)s, ses tantes : Claudette Bourgault, tout particulièrement Guyanne Bourgault (son oncle Henry Bishop), ses ami(e)s : Micheline Delisle, Nadia Desgagnés, Nancy Gagnon, Maude Guérette, Léopold Leclerc, Line Mercier, Doreen Pelletier, Jacques Saint-Laurent, Camille Servant, Pierre Trudel et plusieurs autres proches.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec), G1J 5B3, tél. : 418 657-5334 poste 238, site web : cancerquebec.que@fqc.qc.ca ou à Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.