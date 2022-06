LANGLOIS, Laurienne



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 4 mars 2022, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédée madame Laurienne Langlois, fille de feu madame Laura Caron et de feu monsieur Eugène Langlois. Elle demeurait à Lac-Beauport.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles samedi le 4 juin 2022 à 13h30 en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Donald Adam), Sylvie (Marc Lapointe), Martin et Kattie; ses petits-enfants: Maude Adam (Christophe Nadeau), Philippe Adam (Jade Morin), Karelle Julien Lapointe (Samuel Dumas), Jacob Julien Lapointe, Willyam Julien Tremblay, Corinne Julien, Edward Julien; son arrière-petit-fils Lewis Storm Nadeau Adam; sa sœur Gisèle (feu Raoul Poulin) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est partie rejoindre ses frères et sa sœur: feu Alexandre, feu Denise (feu Claude Élément) et feu Reynald (feu Nicole Verret). La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital St-François-d'Assise.