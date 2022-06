CHOUINARD, Marie-Reine Lacroix



À sa résidence, le 18 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Marie-Reine Lacroix Chouinard, épouse de feu monsieur Marcel Chouinard. Elle était la fille de feu madame Geneviève Dolbec et feu monsieur Gérard Lacroix. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.La disposition des cendres aura lieu après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil sa fille Line et son fils Alain; son petit-fils Jimmy James (Alex Marika Grenon-Doyon); ses arrière-petits-enfants: Jacob et Charlie; sa belle-fille Nathalie Pageau; ses frères et sœurs: Gabriel (Suzanne Lavigne), Jocelyn (Lise Fortin), feu Raymond (Francine Chénier), feu Berchmans (Lisette Pouliot), feu Gilles (Denise Laberge) et Danielle (Raynald Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chouinard: feu Jean-Marie (feu Aline Langevin), feu Huguette, Yvon (Alice Leblanc), Jacques (Liliane Bélanger) et Michel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.