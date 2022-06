POULIOT, Claudette



À la Résidence l'Auberge des Trois Pignons, le 16 mai 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Claudette Pouliot. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Pouliot et de feu dame Marie-Rose Gendreau. Autrefois de Sacré-Cœur, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bruno, Benoît (Véronic Dumas) et Manon; ses petits-enfants tant aimé: Loïk, Madison, Mathis et Mégane; ses belles-sœurs et son beau-frère: Pierrette Thibault, Denise Marcoux, Pierrette Mainville et Jean-Guy Chabot, plusieurs neveux, nièces et tout spécialement Mario, Rock et Sylvie qu'elle considérait comme ses enfants ainsi que de nombreux autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'on précédé dans la mort: Charles, Robert (feu Liliane Lavoie), André (feu Gisèle Lantaigne), Jean-Louis, René, Denise, Pierre, Léo, Lucien, Pauline et Raymond. La disparition d'une personne aimée s'accompagne d'un doux parfum de souvenirs qui jamais ne se dissipera. La famille recevra les condoléances aude 10h à 13h.Madame Pouliot sera portée à son dernier repos au cimetière St-Charles, 1460 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6.