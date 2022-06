TANGUAY, Maurice



À son domicile, le 13 décembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Maurice Tanguay. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Raymond (Diane Mckenty), François (Diane Drapeau), Jean-Claude (Sylvie Castonguay) et Claire (Guy St-Hilaire); ses neveux : Steve Tanguay (Valérie Grégoire), Dany Tanguay (Valérie Roy), Dominic Tanguay (Aurélie Tremblay), Isabelle Tanguay, François St-Hilaire (Marie-Ève Normandin) et Mathieu St-Hilaire (Alexandra Beaudet); les enfants de ses neveux : Maya et Malik Tanguay, Brian et Léa Tanguay, Lilou et Joël Tanguay, Édouard et Hugo St-Hilaire, Clara et Dahlia St-Hilaire. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec), H3G 1R4) : https://www.coeuretavc.ca/