LECLERC, Henriette Roy



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 26 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Henriette Roy, épouse de monsieur Roland Leclerc. Elle était la fille de feu Ernest Roy et de feu Gilberte Bouffard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 17 juin 2022, de 17h à 21h.Jour des funérailles, la famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Bernard (Sonia Mailhot), Yves (Joanne Couture), Michèle (Jean Martineau), Jean (Lucie Boucher) et Éric (Chantale Turcotte); ses petits-enfants: Nicolas (Julie Vinet-Lavoie), Alexandre (Émilie Rouillard), Marie-Christine (Jean-Sébastien Chaussé), Marie-Frédérique (David Bertrand), Marc-Antoine (Amélie Morin), Alexandra (Charles-Antoine Martin), Jean-Philippe (Stéphanie Payeur), Vincent, Guillaume, François, David, Antoine (Marie-Ange Sanchez), feu Ariane, Aurélie (Philippe Plourde-Gauthier), Thomas, Justine (Antoine Coulombe); ses arrière-petits-enfants: Zakary, Jakob, Léonie, Mégan, Hérick, Benjamin, Éliot, Arthur, Emma, Jeanne, feu Justine, Nathan, Alice; son frère et ses sœurs: Léonce (Hélène Bergeron), Yseult (feu Jean-Marie Raby), Guylaine (Charles E. Johnston); sa belle-sœur Nicole Leclerc (Michel Poitras) et son beau-frère feu Arthur Leclerc (Rose Pilot); ses filleules: Mylène Raby, Valérie Marcoux et ses filleuls: Phillip Wolfort, Éric Poitras ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds Ariane-Leclerc au: https://montpetitblog.wordpress.com/fonds-ariane-leclerc/