TREMBLAY, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 mars 2022, est décédé monsieur Robert Tremblay, époux de madame Brigitte Simard et fils de feu Jean-Jude Tremblay et de feu Rachel Fortin. Après une longue carrière à l'Université Laval, il partageait sa vie entre Québec et Tadoussac où il était grandement impliqué auprès de la communauté.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 15.La disposition des cendres se fera ultérieurement à Tadoussac. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Andréanne (Samuel Toledo), Laurent (Julie Labrecque-Pagé); ses petits-enfants: David, Mathilde, Olivia et Suzie et sa belle-mère: madame Alice Bertrand-Simard. Il laisse également dans le deuil ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères: Denise (Benoit April), feu Yves (Arlen Gauthier), Christiane, Ginette (Paul-Jacques Grenier), Alain, feu Bernard, Évelyne, Simon, Christiane Simard et feu Pierre Simard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier sincèrement tous les membres du personnel des soins palliatifs du quatrième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, Rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L3, tél. : 418-525-4385, Courriel : fondation@chudequebec.ca