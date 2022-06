PLANTE, Raymond



Au centre d'hébergement d'Assise, le 27 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Plante, conjoint de feu madame Édith Gauthier. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera le jeudi 2 juin de 18h30 à 21h30 etjour des funérailles, à compter de 9h00 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement, dans l'intimité de la famille, au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Monsieur Plante laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Floyd Salazar), Diane (Saïd Slimani), Linda (Milan Vylita) et Mélanie; ses petits-enfants: Maxine, Philippe, Manelle, Thomas, Émile, Laurence et Maxence; ses frères et sœurs: Simone (Alexandre Fougère), Claude (Andrée Desrochers), Claudette (feu Serge Desjardins); ainsi que plusieurs neveux, nièces, particulièrement Renaud Gagnon, la mère de ses quatre filles: Pierrette Beaudin; les enfants de sa conjointe feu Édith Gauthier (Serge, Sonia et Nathalie Boily) et de nombreux cousins, cousines, voisins, voisines et ami(e)s. Il était également le frère de: feu Yolande (feu Antonio Hallé), feu Marcel, feu Monique (feu Pierre-Paul Gagnon), feu Charles (France Lussier), feu Gaétane, feu Serge (Claudette Paré), feu Roberge (Christiane Lemieux). Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement d'Assise pour leur bienveillance, leur attention, leur dévouement et les bons soins prodigués au cours des derniers mois. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, G1M 3H6, https://prqca.ca/wp-content/uploads/2018/04/Don-In-Memoriam-1.pdf