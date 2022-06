LACHANCE, Michelin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 22 mai 2022 à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Michelin Lachance, époux de dame Lucette Thivierge. Il était le fils de feu monsieur Wilfrid Lachance et de feu dame Aurore Pichette. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Lucette, son garçon et sa belle-fille: Martin (Caroline Dorval); son petit-fils: Nicolas Guimont (Mélanie Jobidon); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jocelyne (feu Bertrand Fortier, Clément St-Gelais), Herman (Feu France Pichette), Bertrand, Roselyne (Charles Lortie), Richard (Yolaine Lessard), Rachelle, René, Daniel (Linda Paradis), Alain (Manon Larouche), Murielle, Serge; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Thivierge: Rosaire (Aline Chouinard), Eugène (Evelyne Boissonneault), Gabrielle (Marc Chouinard), Jean-Noël (Gervaise Maltais), Bruno (Martine Gagnon), Céline (Jean-Marc Côté), Raymond (Marielle Pilote), Roger (Aline Gauthier), Mado et il était le beau-frère de feu Gérard. Il quitte également son filleul Marc Lachance, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le docteur Pierre Boutet, le personnel soignant de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et plus particulièrement Véronique pour l'attention portée et les bons soins prodigués au service à domicile.