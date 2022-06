GALLESE, Aldo



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 avril 2022, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédé monsieur Aldo Gallese, conjoint de madame Colette Rodrigue, fils de feu madame Angela Pace et de feu monsieur Giovanni Gallese. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 12 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Colette Rodrigue, ses proches Esther et Pierre St-Gelais (Julie Martel), ses petits-fils : Samuel Croteau (Rachel Toutant) et Stéphane Croteau (Mona Bourdages), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.