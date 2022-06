BERNARD, Huguette



À l'Hôpital Laval de Québec, le 1 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Huguette Bernard, épouse de feu monsieur Normand Bilodeau, fille de feu monsieur Charles Bernard et de feu madame Léda Gilbert. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line dite Marie-Line (François Bourret), André, Josée et Érika; ses petits-enfants: Jean-Philippe, Marie-Chrystine, Josiane, Laurence, Amélie, Catherine, Juliette, Victor, Thomas et Mathieu. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Guy, Françoise, Ghislaine et Paul. Elle laisse également dans le deuil sa grande amie Gilberte Blouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.