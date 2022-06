LACHANCE, Jean-Yves



À l'Hôpital Laval, le 21 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Lachance, époux de dame Louisette Bélanger. Il était le fils de feu monsieur Hildevert Lachance et de feu dame Jeanne D'Arc Champlain. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette Bélanger Lachance, ses filles: Josée (Ricardo Paiva) et Odette; ses petits-enfants: Marc-Antoine Paiva (Rachel Tardif), William Paiva (Audrey Lapointe), Marilou Ratté (Alexandre Marcoux), Rachel Ratté (Dominic Lachance) et feu Thomas Ratté; son arrière-petit-fils, Adam Marcoux, sa soeur et son frère: Nicole et Robert; ses oncles: Roger Lachance et Roland Ferland; son beau-frère Paul-André Dufour (Nicole Guay); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bélanger: Cécile (feu Roch Bourgault), Thérèse (feu Jean-Marc Gauthier), feu Jacques (Claire Légaré), feu Gilles (Diane Chamberland), Lise, Gisèle (Jocelyn Bleau), Laurent (Denise Paradis), Lucille (Denis Magnan), Claire (Marc-André Morissette), France (Gaston Langlais) et Aline (Benoit Daigle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédé: Ghyslain, Laurent, Murielle et Myrtha. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel médical de l'IUCPQ pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.