SIMARD, Louis-Marie



Aux soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale le 12 mai 2022, à l'âge de 84 ans est décédé Monsieur Louis-Marie-Simard. Il était le fils de feu Monsieur Jérôme Simard et de feu madame Marie-Claire Simard. Il demeurait à Charlesbourg.Il laisse dans le deuil son épouse madame Lise Blouin, ses deux filles: Sylvie (Sylvain Allaire) et Nathalie (Louis-André Desbiens); ses petits-enfants: Sophie Allaire (Louis-Martin Laberge) Stéphanie Allaire (Rémi-Pier L'Heureux), Alexandre Desbiens (Érika Gagnon) et Audrey-Anne Desbiens (Charles Kaufmann); ses arrière-petits-enfants: Félix-Antoine, Sofia, Samuel, Camille et Sarah; ses frères et sœurs: Élisabeth (Pierre Simard), feu Claude (Parise Tremblay), Benoit (Monique Fillion), Gilberte et Fernande (feu Normand Bouchard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et son ami Émilien Martineau.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles après la cérémonie.