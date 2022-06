LAFLEUR, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 mai 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé en présence de ses enfants monsieur Yves Lafleur, époux de feu madame Nicole Turcotte. Il était le fils de feu Guy Lafleur et de feu Claire Jutras. Il demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (René Abel), René (Marie-Claude Blanchet); ses petits-enfants adorés: Cinthia (Mathew Boivin), Alex (Rosalie Blanchet), Maude et Noémie (Félix Meunier); ses arrière-petits-enfants: Logan, Marshall et Noah; ses frères et sœurs: Jean, Louise (Maurice Lemay), Michèle (feu Monique Gaulin), Marc (Jean-Roger Bolduc) et Luc (Aniko Fuher), feu André (Claudette Faucher) et feu Gilles; sa belle-sœur Diane Turcotte (Denis Bernier) et Pierre Roberge; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h,