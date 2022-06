BRUNETTE, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Pierre Brunette, époux de feu madame Yvette Moreau Brunette, fils de feu Léo Brunette et feu madame Dolorès Dupuis, il demeurait à Lévis.Les parents et ami(e)s qui le désirent seront les bienvenus lors de l'inhumation des cendres qui se fera au cimetière Mont-Marie, Lévis, le samedi 11 juin 2022 à 13 heures. Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard Brunette (Jocelyn Jonkers épouse), Carole Brunette (Mario Racine conjoint) et sa belle-fille Linda Moreau (Michel Gouin conjoint); ses petits-enfants: Vincent Brunette (Sarah Sefcsik), Marie-Pierre Brunet et Alexe Gouin (Jonathan Cantin conjoint); ses arrière-petits-enfants: Aleyha, Olivia, Alexia, Jackson, Émile, Charlie et Sofia; ses soeurs et beaux-frères: feu Claire Brunette (feu Robert Marquis), feu Rita Brunette (feu Charles Giroux), Liliane Brunette (feu André Gilbert), feu Fleurette Brunette (feu Paul Paquet), Denise Brunette (feu Laval Girard); sa belle-soeur Colette Moreau ainsi que la belle-fille de Richard: Katelyn Jonkers et ses enfants Draydon et Korbyn, et la belle-fille de Carole: Jeanne Racine et son beau-fils Joseph Racine, ainsi que neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Demeure Coeur de Marie ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu Lévis pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone: 418 835-7188, courriel: info@fhdl.ca, web: www.fhdl.ca.