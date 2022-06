AMYOT, Annie Leclerc



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Annie Leclerc Amyot, épouse de feu monsieur Jacques Amyot. Elle était la fille de feu madame Jane Dutton et de feu monsieur Alphonse Leclerc. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: Marc (Marlène Thibodeau), Johanne (Sylvain Landry), Lyse et Claude; ses petits-enfants: Sarah Bouchard, Anny-Claude Amyot, Rosalie Amyot, Sabrina-Maude Amyot et Mathieu Gauthier; ses deux arrière-petites-filles: Amy et Zoé Tremblay; ses frères : Clément Leclerc (Constance Giroux), feu Raymond Leclerc, feu Paul Leclerc et sa sœur feu Irène Robitaille (née Leclerc); sa belle-sœur Alice Lévesque, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.