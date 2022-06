HARDY, Léliane Bussières



Lili s'est envolée.Après un siècle et quelques mois, madame Léliane Bussières nous a quittés en cette belle journée du 2 mai. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé Maurice Hardy. Elle laisse son beau et doux souvenir à ses enfants: Jean-Pierre (Mireille Comtois), Ginette (Serge Desfonds), Francine (Charles Paquet), Madeleine, Michelle, Micheline (Jacques Vallée), France (Michel Moisan) et Barbara (Luc Chênevert); ses petits-enfants: Johanne, Manon et Jean-François Dupuis, Charlène, Bertrand et Céline Paquet, Martin Pelletier, Alexandre et Guillaume Gingras, Patrice et Marie-Hélène Lamy et ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Émilien, Maurice, Raymond, Henri, Léopold, Doris, Gaston, Yolande Bussières. Elle était la belle-soeur de feu Arthur, Armand, Lionel, Jean-Paul, Fernand Hardy. Son souvenir restera aussi à sa belle-soeur Noëlla (feu André Hardy) ainsi qu'aux nombreux neveux, nièces, sa filleule Line Bussières et ami(e)s. Sa bonté et sa générosité resteront à jamais dans les mémoires. Merci Léliane. Remerciements particuliers au personnel du 3e étage ainsi qu'aux bénévoles du CHSLD de St-Casimir.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de la