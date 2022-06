ROBERGE, Robert



À son domicile, le 25 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Robert Roberge, époux de feu madame Jeannine Dumont, fils de feu Gaudias Roberge et de feu Marie-Ange Blouin. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Vicky Beaulieu), Serge (Catherine Jacques), Jacinthe (Michaël Bilodeau) et Johanne (Martin Bois); ses petits-enfants: Raphaëlle, Aurélie, Charles, feu Jesse, Jonathan, Victoria, Samantha, Matthew, Olivier, Émile et leur conjoint(e); son arrière-petit-fils Jesse; ses frères et sœurs: feu Raymond (feu Lise Leclerc, Geneva Morin), Thérèse (Eddy Baker), Fernand, Roger (feu Raymonde Roberge), Marcel, Hector (Diane Gingras), Gilles (Gaétane Fontaine), Jules (feu Louisette Bédard), Michel (feu Anita Édouard), René (Armande Guay), Denise (René Ouellet), Laurent et Diane Guay; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dumont: Roger, feu Jeanne, feu Rose (feu Bertrand D'Auteuil), feu Annette (Yves Marie Robertson), feu Francine, Valère (Gisèle Leblond) et Edmond (Carole Laurin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié en oncologie ou la Fondation IUCPQ. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.