THÉBERGE GAUMOND, Madeleine



Au CHSLD de St-Raphaël, le 5 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé madame Madeleine Gaumond, épouse de feu Odilon Théberge et fille de feu Léonidas Gaumond et de feu Antoinette Girard. Elle demeurait à Saint-Raphaël.La famille recevra les condoléances auà compter de 13h,Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Françoise (feu Léo Nadeau), feu Francine (André Gauthier), Hélène (feu Julien Croussette), Pierre (Linda Francoeur), Réjean (Nancy Aubé), Gaétane (Mario Bélanger), Linda (Carl Tanguay), Pierrette (Yvon Poulain), Pauline (Louis Gendron), Nathalie (Benoit Appleby); ses 18 petits-enfants et ses 14 arrière-petits-enfants (dont feu Léa-Rose Dubé-Bouffard). Elle était la sœur de : feu Paul (Laurette Bolduc), feu Lucien (feu Maude Parent), feu Lucienne (feu Léon Chamberland), feu Gérard (feu Carmen Desrosiers), Lina (Claude Laterreur), Claudette (feu Fernand Picard, Denis Lemieux), Jean-Paul (Lise Turgeon) et Edouard (Pauline Denault). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Théberge, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousins et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CHSLD de St-Raphaël pour les bons soins prodigués à leur mère. Les arrangements funéraires de madame Gaumond ont été confiés à la