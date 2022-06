PEDNEAULT, Dolorès



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 20 mai 2022, à l'âge de 96 ans et 9 mois, nous a quittés dame Dolorès Pedneault. Elle était l'épouse de feu monsieur Lauréat Castonguay et elle demeurait à l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis en l'église de Saint-Bernard de l'Isle-aux-Coudres, samedi jour des funérailles, à compter de 13 h 30. Madame Dolorès Pedneault laisse dans le deuil ses enfants: Denyse (Bernard Tremblay), Jacinthe (Denis Bernier), Guy (Marie-Claude Dion), Dany (Chantale Drolet), Camille, Hélène; ses petits-enfants: François, Catherine, Marie-Pier, Julien, Maxime, Jean-Daniel, Amélie, Véronique, Annie, Christophe, Xavier; ses arrière-petits-enfants: Rosanne, Alice, Camélia, Marianne, Janie, Élisabeth, Justin, Florence, Juliette, Ophélie, Sophia, Liliane, Chloé, Louis-Charles, William, Anthony, Thomas, Eva, Olivia, Estéban, Matéo, Jacob, Frédérique; ses frères et sœurs: Marguerite (feu Joseph Desgagnés), Yvonnie (feu Vianney Desgagnés), Marie-Claire, Francise, Maurice, Michel (Julienne Fontaine); ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux elle est allée rejoindre ses parents: Joseph-Francis Pedneault et Marie-Anne Harvey; ses frères et sœurs: Marie-Desneiges (feu Lucien Castonguay), Jeannine (feu Joachim Harvey), Horace, Joachim, feu Irène-Lise, Jean-Baptiste. Un merci spécial au personnel du Pavillon Restons Chez-Nous de l'Isle-aux-Coudres et de L'Hôpital de Baie-Saint-Paul (UHCD) pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Ancrage de l'Isle-aux-Coudres, des formulaires seront disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la