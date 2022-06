PELLETIER, Wilfrid



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 21 mai 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée monsieur Wilfrid Pelletier, époux de dame Laurina Leblanc. Il était le fils de feu dame Georgette Lee et de feu monsieur Wilfrid Pelletier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Laurina; sa fille Sandra; ses frères et sœurs: Lisette (Gaétan Lemieux), Monique (Marc Dardé), Simone, Charles (Sandrine Balemb) et Michel (Linda Bussières); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s et collègues de chasse et pêche, sans oublier sa belle- famille Leblanc. Il est allé rejoindre son frère et sa sœur qui l'ont précédé: Jean et Francine (Rony Tirenan). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, téléphone: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca