ROUSSEAU, Rachel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mai 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Rachel Rousseau, fille de feu dame Anselmie Lemieux et de feu monsieur Ernest Rousseau. Native de Armagh, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 heures.Elle était la sœur d'Albert, Lucienne, Léopold (Marie-Marthe Gaulin) et Ozanam qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi que celui de le Résidence Les Marronniers pour les bons soins prodigués et les attentions apportées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca