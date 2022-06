SYLVAIN, Madeleine



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 9 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé madame Madeleine Sylvain, fille de feu Maria Drolet et de feu Adjutor Sylvain. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Rollande, Joseph-Émile, Jean-Guy (Lise Auclair) et Lucille (feu Jean-Pierre Gagnon); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Paul, feu Charles-Henri, feu Gérard (feu Marie-Paule Delisle), feu Gemma, feu Fernande, feu Jules (Marthe Falardeau) et de feu Gabrielle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Hôpital Saint-Sacrement, dédié à la recherche du cancer, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org.