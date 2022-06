LACOSTE, Gérard (Gerry)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gérard Lacoste, survenu le 11 mai 2022 au CHUL de Québec, à l'âge de 82 ans. Il était le conjoint de madame Pierrette Talbot. Le fils de feu monsieur Lucien Lacoste et de feu dame Laurette Bisson. Il résidait à Saint-Agapit.Outre sa conjointe Pierrette, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Daniel Gratton). Sont également dans le deuil ses frères : feu Gilbert (feu Lise), Jean-Guy (Céline Trudel) et Maurice (Monique Caron), sa sœur Louise ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Talbot : Michel, Alain (Diane Rousseau), Marthe, Danielle (Yves Marcoux), Carole (ami Raymond), feu Paul, Sylvie (Serge Audet) et Lisette (Jean-Pierre Bouffard); sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.