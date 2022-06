ANCTIL, Thérèse



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 avril 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Thérèse Anctil, fille de feu madame Cécile Beaulieu et de feu monsieur Emile Anctil. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de Sainte-Angèle. Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Maxime), ses quatre sœurs: feu Émilienne (feu Alphonse), Marie-Rose (André), feu Denise (Charles Aimé) et Raymonde (Mario). Sa filleule Isabelle (Pierre-Louis), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis(es). Merci au personnel des soins palliatifs à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666Site Web : www.cancer.caDes formulaires seront disponibles sur place.